Dorota Deląg o relacji z Dorotą Goldpoint. Projektantka gwiazd zostanie jej bratową?

Wielka zażyłość połączyła nie tylko Pawła Deląga i Dorotę Goldpiont. Ukochaną projektantkę gwiazd polubiła też siostra aktora i reżysera, także aktorka Dorota Deląg. Panie również spędzają ze sobą mnóstwo czasu, co pokazują w mediach społecznościowych. Widać, że dobrze czują się w swoim towarzystwie. Siostra artysty została też ambasadorką jej strojów.

Siostra Pawła Deląga chciałaby mieć Dorotę Goldpoint za bratową?

Zapytaliśmy Dorotę Deląg, czy chciałaby, żeby Goldpoint w przyszłości została jej bratową? – Myślę, że to nie jest wykluczone, że taką bratową mogłabym mieć, ale nie wiem, czy mój brat zamierza mieć jakąkolwiek sytuację, żebym ja była tą bratową – odpowiedziała „super Expressowi” dość dyplomatycznie młodsza siostra Pawła Deląga, która znacznie bardziej rozmowna była w kwestii swojej przyjaźni z projektantką. - Nasze porozumienie na pewno się rozwija. Obydwie jesteśmy Doroty. Ja jestem „Doris”, Goldpoint jest „Dorotka”. Mamy to samo wyczucie smaku, poczucie humoru, jesteśmy w podobnym wieku. Mamy podobne przeżycia i doświadczenia i to nas połączyło ze sobą. Myślę, że ta współpraca była nam pisana – opowiada Dorota Deląg.

Z Dorotą Deląg nasza dziennikarka rozmawiała podczas Karnawałowej Gali Gwiazd. Więcej w materiale wideo!

