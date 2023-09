Paweł Deląg przyłapany na romantycznej kolacji ze znaną projektantką! Dorota Goldpoint i aktor mają się ku sobie?

Lato niewątpliwie sprzyjają wieczornym spotkaniom. Z pięknej pogody najwyraźniej postanowili skorzystać nasi dojrzali celebryci. Wzięty aktor serialu "Przyjaciółki" i projektantka, która ubiera popularne aktorki oraz prezydentową Agatę Dudę (51 l.) spotkali się w jednej z najmodniejszych warszawskich restauracji. Dorota Goldpoint i Paweł Deląg na miejsce przybyli niemal w tym samym czasie, usiedli naprzeciwko siebie, by patrzeć sobie w oczy. Widać, że byli w znakomitych humorach. Tematów do rozmów też im nie brakowało. Kreatorka wyglądała na zafascynowaną tym, co mówił do niej gwiazdor. Spędzili razem blisko cztery godziny.

Paweł Deląg i Dorota Goldpoint są parą?

Wyszli razem chwilę przed zamknięciem lokalu i odjechali autem artysty w kierunku Saskiej Kępy. - To nie było pierwsze spotkanie Doroty i Pawła. W ostatnim czasie bardzo często bywają w tych samych miejscach w różnych zakątkach Polski. Niedawno oboje byli na Jeździeckich Mistrzostwach Gwiazd w Mosznej. Paweł brał udział w zawodach, a Dorota kibicowała mu z trybun - zdradza nam osoba z otoczenia Deląga. - Dorota i Paweł bardzo się polubili. O życiu prywatnym nie wypada mi mówić, ale wiem, że mają w planach współpracę na gruncie zawodowym - ujawniła nam przyjaciółka projektantki. Warto dodać, że w jednym z ostatnich wywiadów aktor przyznał, że ma partnerkę. Czyżby chodziło o Dorotę Goldpoint? Czas pokaże...