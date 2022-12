Dorota Goldpoint ugościła gwiazdy w swoim atelier. Kto wpadł na przedświąteczne spotkanie do znanej projektantki?

Nie brzmi to dobrze

Dorota Goldpoint, która ostatnimi czasy dzieli życie i pracę pomiędzy Polskę a Dubaj, gdzie jej kreacje cieszą się ogromnym powodzeniem, zaprosiła gwiazdy i media do swojego atelier, gdzie w świątecznej atmosferze celebrowano sukcesy znanej projektantki. Podczas spotkania można było podziwiać najnowsze projekty Doroty Goldpoint, w których z pewnością niebawem będziemy mogli zobaczyć na czerwonych dywanach niejedną gwiazdę. Dorota Goldpoint zaprezentowała gościom także swoje kultowe perfumy Aurum w nowej szacie graficznej. Przy okazji projektantka rozwiała wątpliwości, że nie przeniosła się na stałe do Dubaje, ale bywa w Polsce przez tydzień w miesiącu. Na spotkaniu pojawiło się wiele gwiazd i dziennikarzy, wśród nich m.in: Joanna Kurowska, Katarzyna Żak, Anna Korcz, Anna Iberszer, Magdalena Waligórska, Izabela Trojanowska, Martyna Kliszewska, Paulina Koziejowska i Eliza Gwiazda. - Dorotę lubię za fantazję, odwagę, zdolności, pracowitość i elegancję. Od kilku lat noszę marynarki i bluzki jej projektu, są oryginale i zwracają uwagę moich fanów i dziennikarz. Korzystam z jej fantazji, która zgadza się z moim modowym gustem - powiedziała Izabela Trojanowska. - Znam Dorotę od bardzo dawna, gdy nie była jeszcze znana jako projektantka Dorotą Goldpoint. Uwielbiam obserwować, jak się rozwija. Bardzo ją wspieram i kibicuje jej - dodała Anna Korcz. - Dorotę znam od dawna, brałam udział w jej pokazach mody, gdy aktorki chodziły po wybiegu. Ona ma bardzo "przytulną osobowość", dlatego się zaprzyjaźniłyśmy. Potem zostałam ambasadorką jej fundacji - wyznała Joanna Kurowska.

Dorota Goldpoint to wyjątkowa kobieta, która swój biznes przekuwa również w piękne i dobre rzeczy. Z powodzeniem prowadzi fundację „Serce nie ma zmarszczek” oraz mocno zaangażowała się w projekt The Inner Power.

Dorota Goldpoint: Znana projektantka mody ujawnia kulisy pracy z gwiazdami. Do czego przekonała Irenę Santor?