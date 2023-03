Wielki finał "Sanatorium miłości 5"! To oni zostali Królami Turnusu! Za to Dariusz znów podpadł, "śliski facet"

Dorota Gardias to pogodynka, która cieszy się dużą sympatią ze strony widzów. Popularność przyniósł jej także udział w programie "Mask Singer", w którym pokazała, że obdarzona została talentem wokalnym. Chętnie udziela się ona w mediach społecznościowych - na Instagramie obserwuje ją niemal 230 tysięcy internautów. Dorota Gardias dzieli się z nimi informacjami na temat swojego życia zawodowego i prywatnego.

W 2021 roku u znanej pogodynki zdiagnozowano nowotwór; musiała ona poddać się operacji usunięcia zmiany. Dziś wykorzystuje swoje zasięgi, by przypominać innym o profilaktyce raka i poruszać inne ważne tematy. W ostatnim wywiadzie dla "Faktu" wyznała, że choć niezłośliwy guz został usunięty, wciąż uczęszcza na regularne kontrole. - Ciągle trzeba się pilnować - opowiadała Dorota Gardias.

Dorota Gardias walczyła z nowotworem, teraz czekają ją kolejne badania. "Jest stres"

Podczas rozmowy z "Faktem" pogodynka opowiedziała o czekających ją badaniach kontrolnych.

- Właśnie jestem przed kolejnymi badaniami kontrolnymi i mam nadzieję, że jest ok, ale jest też stres, ciągle trzeba się pilnować. Różnie bywa, bardzo dbam o siebie, raz jest lepiej, raz gorzej - mówiła tabloidowi. Dorota Gardias po operacji zdecydowała się na kupno domu na Roztoczu, gdzie może odpocząć od codziennych problemów. Choroba zmieniła jej priorytety.

Zobacz również: Dorota Gardias pogrążona w smutku. Późnym wieczorem trafiła do ośrodka zdrowia

- Organizm wysłał mi informację, że trzeba zwolnić, inaczej żyć, dopasować się do życia i swoich potrzeb. To miejsce na Roztoczu to jest też taka potrzeba, by zadbać o siebie, bo wszystko jest ze sobą powiązane, zdrowie, jedzenie, ale też zdrowa psychika. Ileż można pędzić i gonić, tracić czas na durnoty? Czasami też trzeba pobyć w ciszy, myślę, że gdzieś tam taka potrzeba popchnęła moje serce w tamtą stronę, czuję, że tego potrzebuję - podkreśliła w rozmowie z "Faktem".

Dorota Gardias wyznała, że jej wartości zmieniły się nie tylko za sprawą nowotworu, który zdiagnozowano u niej w 2021 roku, ale również narodzin ukochanej córki, Hani. - Wiadomo, że Hania jest najważniejsza, ale teraz pojawiły się i inne potrzeby po tych moich perypetiach zdrowotnych. Potrzeba zwolnienia między innymi - podsumowała.

Sonda Obserwujesz Dorotę Gardias w mediach społecznościowych? Tak Nie