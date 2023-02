Dorota Gardias to popularna prezenterka pogody, która, co pokazała w programie "Mask Singer", obdarzona jest również talentem wokalnym. Zaskarbiła sobie ona sympatię Polaków, a swoją popularność wykorzystuje również po to, by mówić o ważnych sprawach.

Gwiazda dzieli się z fanami swoimi przeżyciami - niejednokrotnie mówiła o walce z nowotworem, przy okazji apelując do innych, by poddawali się badaniom profilaktycznym. Chcąc nagłośnić temat profilaktyki raka piersi, wzięła udział w sesji topless, a także kampanii "Dotykam=wygrywam".

Pogodynka nie stroni od wyjawiania informacji dotyczących swojego życia prywatnego. Bez ogródek mówi nie tylko o chorobie, ale i samotnym macierzyństwie - Dorota Gardias wychowuje niespełna 10-letnią córkę, Hanię.

22 lutego w późnych godzinach wieczornych celebrytka opublikowała na Instagramie relację z placówki zdrowia, do której trafiła z członkiem rodziny. Wyjawiła także, co było powodem tej wizyty.

Dorota Gardias przeżywa trudne chwile. Trafiła do ośrodka zdrowia

We wtorek, 22 lutego, na instagramowym profilu Doroty Gardias pojawiło się nagranie z lecznicy dla zwierząt. Późnym wieczorem trafiła tam razem ze swoim ukochanym pieskiem, który - jak wyjawiła - jest chory. Celebrytka pokazała, w jakim stanie był jej czworonożny przyjaciel - ten wyglądał na wycieńczonego.

Na twarzy Doroty Gardias malował się smutek, nie ma się zresztą co dziwić - najpewniej mocno przeżywa chorobę członka rodziny. Mamy nadzieję, że dzięki zapewnieniu mu fachowej opieki weterynaryjnej piesek szybko wróci do zdrowia.

i Autor: instagram/@dorotagardias Dorota Gardias pogrążona w smutku. Późnym wieczorem trafiła do ośrodka zdrowia

Sonda Obserwujesz Dorotę Gardias w mediach społecznościowych? Tak Nie

ŁZY wzruszenia! Gwiazdy w Skolimowie oglądają siebie na ekranie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Jak odzyskać w życiu harmonię? Poznaj zasadę "4 części oddechu"!

Posłuchaj porad Krystyny Mirek i dowiedz się, jak ją stosować!