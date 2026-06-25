Dorota R. z wakacji komentuje swoje oskarżenie. "Ponad 5 lat na to czekałam!"

Jak poinformowała warszawska prokuratura, w sprawie wydano szereg postanowień o zabezpieczeniu majątkowym obejmujących gotówkę, roszczenia cywilne, nieruchomości, samochody i zegarki. Łączna wartość zabezpieczonego mienia to ponad 12 mln zł oraz blisko 60 tys. euro. Dorota R., słynna gwizda estrady nie milczy wobec postawionych jej arzutów. Ona się z nich cieszy!

"Nareszcie mogę odetchnąć z ulgą"

Poza tym, że jestem na wakacjach, nareszcie mogę - chociaż brzmi to paradoskalnie dla ludzi, którzy na co dzień nie mają do czynienia z sądami - w końcu odetchnąć z ulgą. Bo to jest ten czas, kiedy nareszcie mogę zacząć bronić się w sądzie. Ponad 5 lat na to czekałam! Kiedy prokuratura weszła mi do domu, zabrała wszystkie oszczędności na poczet długów mojego byłego męża - miał ponad 200 zarzutów, zatrzymany został do aresztu - zostałam obarczona abstrakcyjnymi reczami, z którymi nie miałam nigdy nic wspólnego! Postawione były tezy, wysyłane od razu do mediów, nagonka, lincz. I w końcu, po tylu latach przychodzi mój czas!

Dorota R. odpowie na pytania?

Tę wypowiedź Dorota R. zamieściła na swoim profilu na Instagramie. Dłuższe materiał można obejrzeć na jej Instastory. Jak dalej potoczy się ta sprawa? Czy faktycznie potrzeba było aż zarzutów, żeby sie z nich oczyścić? Zapytaliśmy Dorotę R. o komentarz i czekamy na jej odpowiedź.

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