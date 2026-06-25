Czy Julka jest dalej z Arkiem z "Rolnik szuka żony"? Te zdjęcia mówią wszystko

Rolnik szuka żony - o co chodzi?

"Rolnik szuka żony" to jeden z hitowych programów TVP. 5 rolników z całego kraju dzięki pomocy Marty Manowskiej szukają swojej prawdziwej miłości. Rozpoczynają od prezentacji rolników, a ci później czytają listy. Po nich zapraszają kilkanaście kandydatek na randki. Potem już rolnicy wybierają kilka dziewczyn, które pojadą na gospodarstwo trochę poznać życia. Mają oni okazję poznać rolnicze życie, a nawet... pielić grządki. Pod koniec sezonu rolnicy stawiają na jednego z kandydatów i spędzają z nim osoby czas.

Relacja Julki i Arka w "Rolnik szuka żony 12"

Arek był jednym z poszukujących miłości w 12. edycji "Rolnik szuka żony". Mężczyzna nie ukrywał, że szuka partnerki, która zrozumie jego pracę. Nie oczekiwał przeprowadzenia się do siebie, ale chciał, aby jego kobieta również stawiała na siebie. Julka zaimponowała już mu przy samym liście. Dziewczyna studiuje na Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie. Była od początku jego faworytką, ale mężczyzna nie chciał tego ujawniać. Wolał poznać wszystkie dziewczyny i upewnić się na 100%, czy to jest ta jedyna. Choć Marta Manowska zachęcała go do decyzyjności, Arek czekał.

Gdy w końcu ogłosił, że wybiera Julkę - pozostałe dziewczyny doskonale były świadome, że od początku wolał Julkę. Żadna nie miała do tego żalu, wspierała ich w rozwoju relacji.

Dziewczyna nie ukrywała, że chce skończyć studia, a Arek nie ukrywał, iż chciałby być dalej w relacji z Julką. Dlatego para spotykała się na odległość.

- Korzystamy właśnie z każdego weekendu i wtedy się spotykamy - tłumaczył Arek.

Arek i Julia z "Rolnik szuka żony" opowiedzieli o "zmianie statusu"

Czy Julka jest dalej z Arkiem? Te zdjęcia mówią wszystko

Internauci co rusz dopytują Julkę, czy para jest dalej razem. Dziewczyna na to różnie reaguje - wrzuca nagle zdjęcia z partnerem albo podsyca niedopowiedzenia. Ostatnio jednak okazało się coś, co zaskoczyło wszystkich.

Julka świętowała swoje urodziny. Byli na nich jej najbliżsi przyjaciele oraz... Arek. Mężczyzna czule ją przytulał, podarował jej bukiet kwiatów.

Zobaczcie w galerii zdjęć, jak rozwija się relacja Julki i Arka