Pilne! Dorota R. usłyszała zarzuty. Jest akt oskarżenia. Chodzi o dziesiątki milionów

Joanna Konieczna-Krzyżaniak
Joanna Konieczna-Krzyżaniak
2026-06-25 13:46

Prokuratura Okręgowa w Warszawie przedstawiła Dorocie R. zarzut pomocnictwa w udaremnieniu zaspokojenia wierzycieli na kwotę 12 mln 293 tys. 161 zł i 10 gr. Głównym podejrzanym w sprawie jest jej były mąż, Emil S.

Piosenkarka Dorota R. na zdjęciu z zakrytymi oczami, z upiętymi włosami i intensywnym makijażem ust, w zielonej stylizacji z elementem florystycznym. Artystka usłyszała zarzuty, o czym możesz przeczytać w artykule na naszym portalu.
Autor: AKPA

Jak informuje prokuratura, w sprawie wydano szereg postanowień o zabezpieczeniu majątkowym obejmujących gotówkę, roszczenia cywilne, nieruchomości, samochody i zegarki. Łączna wartość zabezpieczonego mienia to ponad 12 mln zł oraz blisko 60 tys. euro.

Doda była wspólniczką spółki?

Emil S., będąc w związku z Dorotą R., prowadził firmę producencką Ent One Investments. Według ustaleń śledczych, miał on obiecywać inwestorom zyski z produkcji filmów, które miały powstawać w ramach działalności spółki. W rzeczywistości wpłacone środki miały znikać z kont firmy.

Wobec narastających roszczeń inwestorów o zwrot pieniędzy, Emil S. miał następnie założyć na Malcie nową spółkę - Ent One Studios Limited. Wspólniczką została jego ówczesna żona. Według prokuratury to właśnie do tej maltańskiej spółki miały trafiać środki wyprowadzone z Polski.

Śłedztwo trwa 5 lat

Śledczy wskazują, że Dorota R. miała pomagać w założeniu spółki na Malcie. Sprawa jest prowadzona przez prokuraturę od 2021 roku.

Emil S. odpowiada za czyny zagrożone karą do 10 lat pozbawienia wolności. Dorocie R. grozi do 5 lat więzienia, natomiast Annie S. i Agnieszce C.-D. - do 10 lat pozbawienia wolności.

Informacje podał portal "Onet.pl".  

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Pilne! Dorota R. usłyszała zarzuty. Jest akt oskarżenia. Chodzi o dziesiątki milionów
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