Dorota Wellman i Marcin Prokop to fundament "Dzień Dobry TVN"

Duet Wellman i Prokop powstał w 2002 roku w TVP2, gdzie wspólnie prowadzili poranne pasmo „Pytanie na śniadanie”. Ich współpraca okazała się przełomem formatowym, co w 2007 roku zaowocowało jednym z najgłośniejszych transferów w polskich mediach - oboje przeszli do komercyjnej stacji TVN. Od września 2007 roku stali się twarzami „Dzień Dobry TVN”, gdzie przez blisko dwie dekady współtworzą główne wydania programu.

Poza telewizją śniadaniową prowadzili wspólnie szereg formatów rozrywkowych: teleturniej naukowy „Clever-widzisz i wiesz” (2008), program rozrywkowy „Mamy Cię!” (reaktywacja w 2015 roku) oraz liczne gale finałowe i wydarzenia sylwestrowe stacji. Współpracowali także komercyjnie, m.in. w wieloletniej kampanii reklamowej sieci Lidl.

Współpraca ta opiera się na skrajnym kontraście fizycznym (165 cm kontra 206 cm wzrostu) oraz ścisłym podziale ról: Prokop odpowiada za humor sytuacyjny i ironię, Wellman za merytorykę i pilnowanie struktury programu. Za swoją działalność telewizyjną duet otrzymał m.in. Wiktora 2012 w kategorii „Osobowość telewizyjna” oraz Telekamerę 2024 w kategorii „Informacja i publicystyka”.

Taka jest relacja Doroty Wellman i Marcina Prokopa

Dorota Wellman przez lata mówiła o tym, że w momentami musiała uczyć się odcinać pewne rzeczy zawodowe od prywatnych. W rozmowie z Kozaczkiem przyznała, o co dokładnie chodziło. Jak się okazało, jej relacja z Marcinem Prokopem wygląda dosyć specyficznie.

- To jest małżeństwo telewizyjne. Rzadki przypadek naprawdę, że można ze sobą tak razem harmonijnie pracować. Jest to najlepsze spotkanie zawodowe mojego życia i prywatne najlepsze - wyznała Wellman.

Fani będą jednak zaskoczeni na wieść, jak wygląda ich relacja poza pracą. Jak się okazuje, owszem, spotykają się ze sobą, chociaż... bardzo rzadko. Prezenterka zaznacza wprost, że trzeba dbać o higienę relacji, a jednak przez wiele lat spędzali ze sobą ogrom czasu. Mimo to oczywiście starają się ze sobą widywać i analizować różne podejścia do konkretnych projektów.

Bliska relacja Wellman z Prokopem, ale z małym haczykiem

Wellman powiedziała wprost w wywiadzie z Kozaczkiem, że ma bliską relację z Prokopem, ale jednego oboje się wystrzegają i mocno tego pilnują - jeżdżą osobnymi windami. Okazuje się, iż to wszystko przez... "Dzień Dobry TVN".

- To jest sprawa zawodowa. Jeśli byśmy utknęli w tej (windzie-przyp.pd), to nikt by programu nie poprowadził, więc rozdzielają nas zazwyczaj i jest to praktykowane w wielu miejscach. Jeśli mamy parę telewizyjną i ona jedzie na program windą, powinna jechać osobnymi windami po to, żeby zawsze był ktoś, kto ten program poprowadzi - powiedziała Wellman.