Dorota Wellman zdjęta z wizji. Jej program to wielka klapa

Prezenterka "Dzień dobry TVN" miała w głównej stacji drugi swój program, teleturniej "Kto to wie?", który był połączeniem "Familiady" z rozmowami z uczestnikami online. Dorota Wellman prowadziła go od poniedziałku do piątku o godz. 16:20. Jak dowiedział się press.pl, teleturniej nie znalazł się w ramówce TVN na jesień i raczej już nie wróci.