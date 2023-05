Dorota Zawadzka ostro krytykuje Magdę Gessler. Znana restauratorka ma deprawować młodzież!

Dorota Zawadzka krytykuje Magdę Gessler. Za co oberwało się znanej restauratorce?

Magda Gessler to zdecydowanie mocna osobowość, bez której "Kuchenne rewolucje" nie byłyby takie same. Widzowie pokochali jej ekspresje i rzucanie talerzami. Takie zachowanie nie do końca spodobało się Dorocie Zawadzkiej, znanej takie jako "Superniania". Kobieta obejrzała jeden z odcinków show, podczas którego Magda Gessler przeprowadzała rewolucję a jednym z restauracji z Łomży. Specjalistka od wychowywania dzieci zwróciła uwagę, że zachowanie gwiazdy TVN mogą mieć zł wpływ na młodzież. Poszło o wulgaryzmy - Palec zatrzymał mi się na "Kuchennych rewolucjach" - 10 minut, kilkanaście wulgaryzmów w ustach prowadzącej. Nie pojmuję... - napisała Superniania na Facebooku. Zawadzka uważa, że wzorce płynące z telewizji mogą mieć zły wpływ na młode pokolenie. Uważa ona, że skoro taki język funkcjonuje w telewizji to nie ma się co dziwić, że używa go również młodzież. Wielu fanów Magdy Gessler nie zgodziło się z opinią Zawadzkiej i podkreśliło. że restauratorka zna się na swoim fachu i przeprowadza skuteczne rewolucje. - Magda jest świetna i kompetentna. Tylko te przekleństwa... - odpisała Zawadzka.