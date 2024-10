Dowbor dostał jeszcze jedną fuchę w TVN! "To osobista decyzja dyrektorki"

Będzie to Maciej Dowbor. To osobista decyzji dyrektorki Lidii Kazen. Szefostwo uważa, że dzięki ogromnemu doświadczeniu Maćka i jego popularności program jak przed laty będzie flagowym programem TVN. Zwłaszcza w czasach, gdy Polsat ma ich dawny show „Taniec z gwiazdami”. Dyrektorka ceni Macieja za to, że nigdy nie chciał robić kariery na plecach sławnej mamy, tylko idzie własną drogą. Do tego razem z żoną Asią mają duże zasięgi w sieci, co też przekłada się na jego popularność. Wprawdzie złośliwi plotkują na korytarzach na Wiertnicza, że Maciek podoba się szefowej jako mężczyzna, ale takie plotki to norma w korporacji. Tu chodzi o merytorykę. A Maćkowi niczego nie brakuje, jeśli chodzi o jego profesjonalizm. Dzisiaj w śniadaniówce to on ma największe doświadczenie w prowadzeniu programów na żywo.