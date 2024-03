Dramat Doroty Gardias. "Panika, łzy, ogromny strach". Poinformowała swoją córkę

Dorota Gardias nowotwór

Dorota Gardias we wrześniu 2021 roku ujawniła, że został u niej zdiagnozowany nowotwór piersi. Na szczęście operacja usunięcia guza zakończyła się sukcesem. Podczas kolejnych badań okazało się, że rak nie jest złośliwy, zatem nie było konieczne wdrożenie chemioterapii czy radioterapii. Była pogodynka TVN powróciła do traumatycznych wspomnień w rozmowie z portalem Światgwiazd.pl. - Było to trudne, zwłaszcza jak dostajesz taki komunikat od lekarza, że masz nowotwór. Czułam ogromny strach. Pierwsze, co pomyślałam, to moja córka - że muszę jej tyle rzeczy pokazać, tyle ją nauczyć i jak to by było, gdyby mnie nie było i jak ona sobie z tym wszystkim poradzi. To była pierwsza myśl. Potem panika, łzy, ogromny strach - zdradziła Dorota Gardias. Jak o swoim nowotworze mówiła w rozmowach z córką?

Dorota Gardias powiedziała córce o chorobie

Gdy pogodynka publicznie powiedziała o strasznej diagnozie, jej córeczka miała 8 lat. Dorota Gardias zdecydowała się raczej powierzchownie potraktować trudny temat. - Nie było takiej potrzeby, żeby wchodzić tak głęboko w temat i ją straszyć. Wiadomo, że to nie było przeziębienie. Natomiast nie było potrzeby, żeby jej opowiadać szczegółowo, co to jest nowotwór, itd. Po prostu: "mama ma guz w piersi i trzeba go usunąć, to się wiąże z operacją" i to jest wiedza wystarczająca - podkreśliła była gwiazda TVN. Z Piotrem Bukowieckim, ojcem Hani, Dorota Gardias rozstała się już dziewięć lat temu. Potem była w związkach z Żurnalistą i Dariuszem Pachutem. Obie relacje także nie przetrwały próby czasu. Z tatą swojej córki pogodynka ma rzadki kontakt, ale za to Hania z ojcem ma "bardzo dobre relacje". - Staramy się tak to życie rodziny patchworkowej urządzać, żeby jej było najwygodniej - podkreśliła Dorota Gardias. - To nie jest łatwa sytuacja, na pewno wolałaby, żeby jedno i drugie z rodziców było w domu, żeby miała oboje rodziców razem - dodała.