Dramat Izabeli Janachowskiej. Trafiła do szpitala w stanie zagrażającym życiu! Wiemy, jak się czuje!

Izabela Janachowska ogólnopolskiej publiczności dała się poznać w programie "Taniec z Gwiazdami", gdzie pod jej okiem swoje umięjętności szlifowały największe gwiazdy. Z biegiem lat stała się prawdziwą gwiazdą. Najpierw w stacji TVN miała swoje programy o tematyce ślubnej, następnie przeszła do telewizji Polsat, gdzie jest prowadząca program "Taniec z Gwiazdami" oraz "Ślubne pogotowie Izabeli Janachowskiej". Teraz w życiu gwiazdy wydarzył się jednak dramat. Nagle trafiła do szpitala. Był to stan zagrażający życiu. Poznajcie szczegóły!

Izabela Janachowska trafiła do szpitala! Stan "zagrażający życiu"

Izabela Janachowska podczas konferencji ramówkowej w czwartek 3 sierpnia promowała swój format. Chwilę po imprezie Polsatu Janachowska trafiła do szpitala. W poście na ten temat dała do zrozumienia, że jej stan był poważny.

- W czwartek tuż po ramówce trafiłam na Oddział Neurologii w stanie zagrażającym życiu. I tak z różowej Barbie stałam się pacjentką IPiN - wyznała na Instagramie.

Gwiazda Polsatu szybko uspokoiła, że stan jest już lepszy, wróciła do domu, a teraz czekają ją rutynowe badania. Wystosowała też apel do fanów.

- Mam do was jednak apel: badajcie się! Nie ignorujecie objawów, jeżeli coś was zaniepokoi, idźcie z tym do lekarza - dodała.

