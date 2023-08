Julia Wieniawa to jedna z najbardziej popularnych gwiazd młodego pokolenia. Nie tak dawno media obiegła informacja, że zostanie nową jurorką w programie "Mam Talent". Wczoraj zobaczyliśmy ją w roli prowadzącej pierwszy dzień koncertów festiwalu "Top of the Top w Sopocie. We wtorek piosenkarka na swoim Instagramie poinformowała, że ma problemy ze zdrowiem. Wszystko przez klimatyzację!

Julia Wieniawa w problemami zdrowotnymi! Co z jej występem?

Julia Wieniawa w podczas festiwalu w Sopocie wystąpiła nie tylko w roli prowadzącej, ale ma również wystąpić na scenie jako gwiazda podczas jednego z koncertów. Świeżo upieczona gwiazda TVN ma problemy ze zdrowiem, które mogą utrudnić jej nadchodzący występ. Opowiedziała o tym na Instagramie! Piosenkarka powiedziała, że klimatyzacja dała jej o sobie znać.

- Klima mnie dojechała, moje gardło płacze. Trzymajcie kciuki, abym wyzdrowiała do jutra - napisała Julia Wieniawa na swoim Instastory!

i Autor: Julia Wieniawa/Instagram Julia Wieniawa chora po występie w Sopocie