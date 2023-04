Dramat Soni Bohosiewicz! Stringi zmarnowały jej wakacje

Aluzje do wieku Małgorzaty Rozenek w programie na żywo! Oto, co odpowiedziała

Sonia Bohosiewicz skarży się na stringi i sukienkę! Przez stylizację musiała odłożyć marzenia o plastikowym byku na później

Sonia Bohosiewicz to jedna z najsławniejszych polskich aktorek. Popularność przyniosła jej przede wszystkim rola Hanki w filmie "Rezerwat" z 2007 roku, pamiętamy też gwiazdę z roli dresiary Nataszy w filmie Wojna polsko-ruska (2009) na podstawie powieści Doroty Masłowskiej. Prywatnie Sonia jest rozwiedzioną mamą dwóch synów, 14-letniego Teodora i 11-letniego Leonarda. To właśnie synowie towarzyszą Soni Bohosiewicz w wielkiej podróży do Ameryki, w którą nasza gwiazda właśnie się zapuściła. Aktorka ostatnio zamieszcza na Instagramie relacje ze zwiedzania słonecznej Kalifornii. Zdawałoby się, że nie brak jej tam ptasiego mleka. Ale prawda okazała się zupełnie inna. A wszystko przez niedobraną kreację ze stringami na czele!

"Że też musiałam tego dnia być w sukience i stringach… wrrr…"

Sonia Bohosiewicz zdecydowała się wyznać prawdę, pokazując swoje zdjęcie przy plastikowym byku. Gwiazda zamarzyła o tym, by go dosiąść niczym prawdziwa amerykańska kowbojka. Lecz było coś, co stanęło na przeszkodzie realizacji tych marzeń... "Że też musiałam tego dnia być w sukience i stringach… wrrr… A umiem! Na takim byku. to ja po byku. Taaa… I napisy na koniec bajki.-syny nie wierzą" - napisała nieco chaotycznie Sonia Bohosiewicz, najwyraźniej dając do zrozumienia, że gdyby nie zbyt skąpy ubiór, zaszalałaby na byku. Cóż, może następnym razem...

