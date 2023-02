Wiemy, co Cichopek i Kurzajewski robią sami w domu, gdy nikt nie patrzy. Nagranie trafiło do sieci

Sonia Bohosiewicz to znana i lubiana aktorka, występowała w wielu produkcjach filmowych i serialowych, można było ją też podziwiać na deskach teatru. Do tej pory jej życie prywatne również układało się całkiem nieźle, aż do głośnego rozstania. Ona i Paweł Majewski przestali być małżeństwem po 14 latach związku. Muszą jednak utrzymywać przynajmniej jako-takiej relacje, ponieważ mają dwóch synów: Teodora i Leonarda. Bohosiewicz długo ukrywała fakt rozstania z Majewskim, ale w czerwcu 2022 roku, jak podał "Dobry Tydzień", para ostatecznie się rozstała. Teraz aktorka postanowiła ujawnić szczegóły i uchylić nieco rąbka tajemnicy na temat tego, jak zbierała się po zakończeniu związku i generalnie jak wyglądał u niej proces "dochodzenia do siebie". Aż się smutno robi!

Sonia Bohosiewicz rozstała się z mężem po 14 latach! Teraz ujawnia smutne szczegóły

Sonia Bohosiewicz postanowiła odpowiedzieć na parę pytań, jakie obserwujący mogli jej zadać na Instagramie. Wśród nich jedno zabrzmiało wprost: "jak udało się pani zachować radość podczas rozstania?". Aktorka nie zignorowała tego pytania!

"A kto powiedział, że się udało? Było różnie. Medytacja, ruch, przyjaźnie, morsy. Łapałam się czego bądź. Ale już kurz opadł. Pamiętajcie, jutro też będzie dzień", napisała Sonia Bohosiewicz.

Nie zabrzmiało to zbyt radośnie, ale też z nutką optymizmu i patrzenia w przyszłość. Do tej pory Bohosiewicz, ani Majewski, nie powiedzieli, jakie tak naprawdę były powody ich rozstania. Kto wie, być może kiedyś się dowiemy.

