Sonia Bohosiewicz ma nowego 15 lat młodszego chłopaka?! Podobno to znany komik

Sonia Bohosiewicz to aktorka, artystka kabaretowa, piosenkarka oraz siostra Mai Bohosiewicz. Kobieta grała w filmach i serialach takich jak m.in. "39 i pół", "Czas honoru", "Diagnoza", "Narzeczony na niby" czy "7 uczuć". Prywatnie była żoną Pawła Majewskiego, którego poślubiła w 2008 roku. Para doczekała się dwóch synów: Teodora (13 l.) i Leonarda (10 l.). W czerwcu 2022 doszło do rozwodu, o czym poinformował "Dobry Tydzień".

Sonia Bohosiewicz ma nowego partnera? To 15 lat młodszy komik

Wygląda na to, że Sonia Bohosiewicz wyleczyła już serce po rozstaniu z mężem i wpadła w sidła miłości. Jak donosi tygodnik "Na żywo" gwiazda zbliżyła się do znanego komika, Rafała Paczesia, który jest od niej młodszy o 15 lat! Mężczyzna prowadzi własny kanał na Youtube, który w 2022 roku przekroczył 106 milionów odsłon. Jest również jednym z najpopularniejszych twórców stand-upu w Polsce. Poza tym Pacześ stworzył program "Czarna Wołga", w którym porusza tematykę motoryzacyjną i rozmawia z zaproszonymi gośćmi. Od 2020 roku prowadzi też talk-show "Pacześ Show", emitowany na antenie Comedy Central oraz platformie OTT WOW. Niedawno komik wystąpił "Gotham Comedy Club" w Nowym Jorku i choć był na scenie jedynie 5 minut, to dla niego ogromny sukces. Co ciekawe, w tym samym czasie w Nowym Jorku była również Sonia Bohosiewicz.

Myślicie, że naprawdę są w związku? Aktorka chroni swoją prywatność, więc na komentarz z jej strony raczej nie liczymy.