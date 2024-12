Piotr Gąsowski bardzo chętnie pokazuje wiernym fanom to, jak wygląda jego życie prywatne i zawodowe. Jakiś czas temu artysta podzielił się swoimi przygotowaniami do świąt. Okazuje się, że nie wszystko ułożyło się po jego myśli.

Piotr Gąsowski przed samymi świętami udał się do śmietnika, aby pozbyć się niepotrzebnych gratów. Kiedy aktor chciał wyjść, okazało się, że drzwi w tym pomieszczeniu nie dadzą się otworzyć. Znany aktor utknął w śmietniku na kilkanaście minut. Gąsowski próbował wydostać się z zamknięcia na wiele sposób - było stukanie, szarpanie za klamkę, a nawet kopanie w drzwi. Nic nie działało! Na szczęście w porę zareagował ochroniarz, który musiał usłyszeć walenie w drzwi i wypuścił Piotra.

No to rozpocząłem święta. Nie uwierzycie, co mi się wydarzyło... minęło 12 minut... zacząłem się denerwować - napisał na InstaStories znany aktor.