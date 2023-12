Potworne, co zrobili 2,5 roku po śmierci Krzysztofa Krawczyka! Wdowa musiała na to patrzeć

Beata Tyszkiewicz została bohaterką najnowszego wydania magazynu "Newsweek". W tekście >>Beata Tyszkiewicz całkiem zniknęła z życia publicznego. "Zerwała ze światem"<< autor zastanawia się, dlaczego aktorka zniknęła z show-biznesu. Porozmawiał także z jej przyjaciółmi.

Daniel Olbrychski uważa, że gwiazda popełniła błąd, odsuwając się od znajomych. - Próbujemy ją przekonać, że takie odcięcie się nie ma sensu, że więcej korzyści miałaby z kontaktu z ludźmi. Ale się uparła - powiedział aktor.

Dramatyczne wieści o stanie zdrowia Beaty Tyszkiewicz. To dlatego przestała wychodzić z domu

Hanna Bakuła wyznała z kolei, że wpływ na decyzję Tyszkiewicz miał stan jej zdrowia. - Gdzieś wyjeżdżałam, wróciłam i zadzwoniłam do Beaty, a ona powiedziała, że już nie może się ze mną zobaczyć. Uciekała absolutnie od wszystkich. Rozumiem, bo ma problemy z chodzeniem, wzrokiem, jest osłabiona, bo od wielu lat pali dwie paczki papierosów dziennie. Ale jej zniknięcie to ogromna strata dla wszystkich. Ja staram się myśleć, że się nie widujemy, bo ona gdzieś wyjechała. Do Ameryki albo Kenii - wyznała malarka w "Newsweeku".

Co na to sama zainteresowana? - W moim wieku z różnych względów, po części zdrowotnych, zmienia się styl życia, a w związku z tym charakter domu. Nie chciałabym obarczać nawet bliskich przyjaciół pewnym rozczarowaniem.