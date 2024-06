Dramatyczne wieści o stanie zdrowia Bogumiły Wander. Mąż był u niej w urodziny

Fatalne wiadomości o stanie Wander przekazał mąż

Bogumiła Wander przez pół wieku gościła na salonach jako jedna z najpiękniejszych i najbardziej lubianych prezenterek TVP. Niestety, od pewnego czasu gwiazda zmaga się z nieuleczalną chorobą. Stan zdrowia wielkiej gwiazdy z dnia na dzień się pogarsza.

Choroba przerwała bajkowe życie Wander

Po odejściu z TVP Bogumiła Wander postanowiła wyjść za mąż za swojego wieloletniego partnera, Krzysztofa Baranowskiego. Para żyła jak w bajce, wychowując razem jej syna, Marka Żołędziowskiego. Niestety pięć lat temu sielankę przerwała potworna choroba.

Bogumiła Waner zachorowała na Alzheimera. Niedawno jej mąż Krzysztof Baranowski zdradzał w wywiadach, że legendarna prezentarka TVP znajduje się w bardzo kiepskim stanie.

Baranowski: "Mojej żony już praktycznie nie ma"

- Mojej żony już praktycznie nie ma - mówił Baranowski w rozmowie z Wprost. - Doszło już do sytuacji, że Bogumiła wymagała dwudziestoczterogodzinnej opieki. Z naszego domu w Konstancinie wyjechała do ośrodka w karetce. Robiłem wszystko, co mogłem. Lekarze potwierdzili tylko, że najlepszym wyjściem z sytuacji jest ośrodek - zdradził mąż gwiazdy decyzję o umieszczeniu jej w specjalnym ośrodku.

Krzysztof Baranowski, stale informuje media o stanie zdrowia ukochanej żony. Zawsze jednak wynika z tego, że że sytuacja jest coraz bardziej dramatyczna. Co więcej mąż Wander musiał się bronić przed atakami hejteró, którzy zalewają go krytyką za oddanie jej do ośrodka. Ich zdaniem zrobił to po to, aby móc pływać po świecie.

"Nie było pielęgniarki, która sprostałaby potrzebom mojej żony"

- Pojawiają się w stosunku do mnie zarzuty, że zostawiam ją w domu opieki, a sam urywam się z naszego życia i uciekam daleko. To, że ludziom przychodzą do głowy takie myśli, są poza moimi możliwościami, żeby przekonać ich, jak bardzo się mylą i jak inaczej wygląda rzeczywistość. (...) Ja już urobiłem się po łokcie. Nie było pielęgniarki, która sprostałaby potrzebom mojej żony i nie była to kwestia funduszy - mówił Baranowski we "Wprost".

Krzysztof Baranowski właśnie skończył 86 lat i - jak zawsze w swoje urodziny - pojawił się u żony. - Dzisiaj po raz kolejny byłem u Bogusi. Na razie nic się nie zmienia, choć choroba zmieniła człowieka - zdradził mąż Wander "Pudelkowi".

