Dramatyczne wyznanie legendy kina. Znana aktorka niemal straciła wzrok

2025-12-02 9:59

Judi Dench zdobyła się na wyjątkowo osobiste wyznanie. Jedna z największych gwiazd światowego kina ujawniła, że postępująca choroba niemal całkowicie odebrała jej wzrok, co zmusiło ją do wycofania się z pracy filmowej. Słowa aktorki poruszają i pokazują drugą stronę życia legendy ekranu.

Przez wiele lat zachwycała widzów charyzmą, talentem i niezwykłą sceniczną energią. Dziś otwarcie mówi o ograniczeniach, z jakimi przyszło jej się zmierzyć. Dench od lat choruje na zwyrodnienie plamki żółtej, schorzenie, które stopniowo odbiera zdolność widzenia. W najnowszym wywiadzie aktorka bez niedomówień przyznała, że to właśnie zdrowie przesądziło o jej zawodowych decyzjach.

Dramatyczne wyznanie legendy kina. Judi Dench niemal straciła wzrok

Artystka pojawiła się w ITV News u boku swojego wieloletniego przyjaciela, Ian McKellen. Podczas wywiadu wyznała, że nie występuje już przed kamerą, ponieważ niemal nie widzi. Jak podkreśliła, trudności dotyczą nie tylko pracy, ale również zwykłych czynności dnia codziennego, nie jest w stanie czytać książek ani oglądać telewizji.

Rozmowa miała jednak ciepły, momentami żartobliwy ton. McKellen próbował rozładować atmosferę, mówiąc, że publiczność nadal doskonale ją widzi. Dench z humorem odpowiedziała, że rozpoznaje rozmówców głównie po głosie i zarysach sylwetek. Zdradziła też, że zdarza jej się witać nieznajomych tak, jakby byli bliskimi znajomymi, nie zawsze mając pewność, kogo ma przed sobą.

Dorobek aktorki pozostaje imponujący. Przez ponad 70 lat kariery stworzyła dziesiątki niezapomnianych ról w teatrze, telewizji i filmie. Publiczność pokochała ją m.in. jako surową, a zarazem charyzmatyczną M w serii o Jamesie Bondzie oraz za role królowych i silnych kobiet. Uhonorowana Oscarem za występ w "Zakochany Szekspir", na stałe zapisała się w historii kina. Jej ostatnie filmowe projekty to "Belfast", "Alleluja" oraz "Świąteczny duch", co pokazuje, jak długo pozostawała aktywna mimo zdrowotnych przeszkód.

