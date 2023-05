Joanna Jabłczyńska serca telewidzów skradła, wcielając się w rolę Marty, przebojowej dziennikarki w serialu "Na Wspólnej". Od dłuższego czasu aktorka dzieli swoje życie pomiędzy Warszawą a wsią, w której mieszka. Niedawno aktorka wyremontowała również stodołę, która ma być domkiem letniskowym dla jej przyjaciół i rodziny. W jednym w wywiadzie wyznała, że ceny w warszawskich supermarketach są dla niej szokujące.

Joanna Jabłczyńska szczerze o drożyźnie. "Ceny zwalają z nóg"!

Aktorka w rozmowie z serwisem "Plejada" wyznała, że ceny w supermarketach w stolicy są ekstremalnie wysokie. - W supermarkecie w Warszawie ceny mnie zwalają z nóg, a jak pójdę na targ, to nie dość, że to jedzenie jest zupełnie inne, inaczej pachnie, inaczej smakuje, no to też jest dużo tańsze - powiedziała.

Gwiazda "Na Wspólnej" powiedziała, że potrafi się dostosować do różnych warunków. Odnalazłaby się zarówno w luksusowym życiu jak i w spartańskich warunkach. - Niewiele mi do szczęścia potrzeba. Lubię mieć pieniądze jako poczucie bezpieczeństwa i lubię wydawać na drobne przyjemności, np. na podróże. Odkąd mieszkam na wsi, częściej się ubieram w ciucholandzie, nawet ze względu na ekologię - dodała.

