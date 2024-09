Duże zaskoczenie! Piotr Garlicki o wierze w Boga. Zagrał nawet biskupa

To ona może wygrać nową edycję "The Voice of Poland"! Takiego głosu nie było od dawna. Petarda

Piotr Garlicki role. Nie tylko "Na dobre i na złe"

Piotr Garlicki na dużym ekranie zadebiutował ponad 50 lat temu. Pierwszymi filmami, w których zagrał późniejszy gwiazdor serialu "Na dobre i na złe" były "Za ścianą" Krzysztofa Zanussiego i "Niebieskie jak Morze Czarne" Jerzego Ziarnika. Prawdziwą popularność przyniosła mu jednak rola w serialu o szpitalu w Leśnej Górze. Piotr Garlicki dołączył do obsady "Na dobre i na złe" w 2000 roku i wcielił się w postać dr. Stefana Trettera. Dziś nie sposób wyobrazić sobie tego serialu bez 79-letniego aktora. Fani "Ojca Mateusza" Piotra Garlickiego kojarzą z kolei z roli biskupa pomocniczego.

Piotr Garlicki o wierze w Boga. Duże zaskoczenie!

Ostatnio aktor znów wcielił się w duchownego. Tym razem w filmie "Niepewność. Zakochany Mickiewicz", gdzie główną rolę zagrał Nikodem Rozbicki. Od serialowego Trettera z "Na dobre i na złe" wymagało to wielu poświęceń. Pogoda była upalna, a on musiał występować w habicie! Jak mu się grało?

Dość trudno, bo wełniany kostium przy ponad 30 st. C to nie jest najprzyjemniejsza rzecz na świecie. Dodatkowo, zdjęcia miałem w ruinach zamku. Żeby się tam dostać, musiałem długo iść pod górę, co wymagało ode mnie wysiłku. Ale wiedziałem, na co się piszę, więc przyjąłem to z dobrodziejstwem inwentarza. Poza tym to nie był pierwszy raz, kiedy miałem na sobie taki strój

- zaznaczył Piotr Garlicki w rozmowie z Plejadą.

Wydawać by się mogło, że skoro aktor często wciela się w postacie duchownych, to pewnie jest osobą religijną. Pozory jednak mogą mylić. Piotr Garlicki bez ogródek przyznał, jak to jest u niego z wiarą w Boga. To może być duże zaskoczenie.

Jestem ateistą. Ale nie mam problemu z graniem księży. To rola jak każda inna

- wyjaśnił jak na profesjonalistę przystało. Co ciekawe, mozna odnieść wrażenie, że Piotr Garlicki wręcz się wyspecjalizował w rolach księży.

Reżyserzy chyba lubią obsadzać mnie w rolach kapłanów. Jakiś czas temu w "Ojcu Mateuszu" zagrałem biskupa. Niektórzy dobrze wyglądają w mundurze, może mnie do twarzy jest w habicie i sutannie

- śmiał się artysta.

