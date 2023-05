Nikodem Rozbicki gwiazdą nowego serialu TVP! Zagra... Adama Mickiewicza

Nikodem Rozbicki to jeden z najzdolniejszych aktorów młodego pokolenia. Na swoim koncie ma główne role w takich filmach jak "Listy do M.", "Dywizjon 303. Historia prawdziwa" oraz w dwóch częściach "Kogla mogla". Jego talent został doceniony przez zagranicznych ekspertów. "Wróciłem z dwutygodniowych warsztatów w Paryżu organizowanych przez Instytut Lee Strasberga. To był piękny, pracowity czas, gdzie poznałem wspaniałych ludzi z całego świata. Po warsztatach zostałem wyróżniony i dostałem roczne stypendium w The Lee Strasberg Theatre & Film Institute w Los Angeles. Niesamowicie mi miło. Chyba nie ma wyjścia, będzie trzeba tam polecieć" - poinformował na swoim Facebooku.

Nikodem Rozbicki zagra Adama Mickiewicza

Przed aktorem kolejne wyzwanie - zagra główną rolę w serialu "Niepewność" o Adamie Mickiewiczu. Jak ustaliliśmy - premiera zapowiadana jest na 2025 rok. - Możliwe, że serial doczeka się kilku sezonów - mówi nasze źródło. "Niepewność" to kolejna historyczna produkcja Telewizji Polskiej. Wcześniej informowaliśmy o serialu "Matylda" z Marią Kowalską w roli głównej. - Telewizja Polska idzie w stronę polskiego serialu. To będzie ważny element strategiczny spółki. Większość środków będzie przeznaczona na produkcję seriali - powiedział Mateusz Matyszkowicz.

Aleksandra Hamkało o intymnych scenach z Nikodemem Rozbickim: Nikodem pierwszy raz całował się z kobietą w ciąży! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.