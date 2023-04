Julia Wieniawa zostanie aktorką za 3500 zł! Gwiazda utrze nosa hejterom?

W tym celu wykupiła sobie przyspieszony kurs aktorstwa w Paryżu, w słynnym Lee Strasberg Theatre & Film Institute. Za dwa tygodnie zajęć musiała zapłacić 750 euro, czyli ok. 3500 zł. Z pewnością doszły do tego jeszcze koszty pobytu i wyżywienia, ale Julka pewnie nie żałowała grosza na inwestycję w rozwój swojego talentu. Co ciekawe do Paryża nie poleciała sama. Towarzyszył jej Nikodem Rozbicki (31 l.), który także podszkolił swój warsztat. Nie samą nauką jednak żyli. Przy okazji zwiedzili miasto zakochanych.

Czego nauczyła się Julia Wieniawa w Lee Strasberg Theatre & Film Institute?

Tak wyglądał szczegółowy harmonogram zajęć, w których wzięła udział celebrytka z Polski i jej przyjaciel Nikodem Rozbicki.

Poniedziałek 27 marca: 13:30 – 17:30, Aktorstwo metodyczne + Analiza scenariusza

Wtorek 28 marca: 13:30 – 17:30, Aktorstwo metodyczne + Studium scen

Środa 29 marca: 13:30 – 17:30, Metoda aktorska do kamery

Czwartek 30 marca: 13:30 – 17:30, Aktorstwo metodyczne + Studium Sceny

Piątek 31 marca: 13:30 – 17:30, aktorstwo metodyczne + tworzenie postaci

Tydzień 2:

Poniedziałek 3 kwietnia: 13:30 – 17:30, Aktorstwo metodyczne + Improwizacja

Poniedziałek 3 kwietnia: czas do ustalenia, wirtualne pytania i odpowiedzi z Hollywood Casting Director

Wtorek 4 kwietnia: 13:30 – 17:30, Aktorstwo metodyczne + Studium scen

Środa 5 kwietnia: 13:30 – 17:30, Master Class z Davidem Strasbergiem

Czwartek 6 kwietnia: 13:30 – 17:30, Master Class z Davidem Strasbergiem

Piątek, 7 kwietnia: 13:30 – 17:30, WYSTAWA

W kursie brało udział w sumie 16 aktorów. Warsztat był prowadzony w języku angielskim. Aktorzy musieli biegle mówić po angielsku.