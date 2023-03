Ilona Łepkowska tworzy nowy serial dla TVP! O czym będzie "Matylda"?

Roksana Węgiel wydała nowy singiel i rozpętała burzę! Wściekli fani nie dowierzają, jak mogła to zrobić

W tym roku publiczny nadawca przygotował bogatą ofertę w której dominują produkcje historyczne. Od poniedziałku do środy możemy oglądać nowe odcinki „Korona Królów. Jagiellonowie”, a już od 19 marca na antenie TVP 1 zadebiutuje serial "Polowanie na ćmy". Prezes TVP zapowiedział, że teraz będzie stawiał na polskie seriale. - Telewizja Polska idzie w stronę polskiego serialu. To będzie ważny element strategiczny spółki. Większość środków będzie przeznaczona na produkcję seriali - powiedział Mateusz Matyszkowicz podczas spotkania z dziennikarzami. Dodał, że będą to jakościowe produkcje, które będą opowiadały ważne historie dla Polaków.

O czym opowiada serial "Polowanie na ćmy"?

"Produkcja przedstawia wydarzenia rewolucji 1905 roku w zaborze rosyjskim oraz rozgrywające się na jej tle romanse, towarzyskie intrygi oraz afery kryminalne. Bohaterkami tej opowieści są przede wszystkim kobiety, które pragną zmienić swoje dotychczasowe życie" - czytamy na oficjalnej stronie TVP.

"Wybuch bomby przenoszonej przez młodego rewolucjonistę rozpoczyna opowieść o wydarzeniach, które wstrząsnęły życiem Warszawy w 1905 roku. Rosyjskie represje coraz bardziej skłaniają Polaków do zrywu niepodległościowego. Sytuacja jest tak napięta, że szef carskiej Ochrany postanawia przekierować uwagę tłumu na inny tor, prowokując w mieście zamieszki na tle obyczajowym. Pomaga mu w tym referent carskiej policji, Wiktor Grun. Pracownicom i Franciszce Szlimakowskiej, właścicielce luksusowego warszawskiego domu publicznego, do którego oddana na procent została młoda dziewczyna wykupiona z więzienia przez sutenera, grozi duże niebezpieczeństwo".

Serial powstał na podstawie powieści Wacława Holewińskiego „Pogrom 1905”.

Kto gra w serialu "Polowanie na ćmy"?

Główne role zagrały: Monika Krzywkowska, Piotr Nerlewski, Piotr Siwek, Przemysław Stippa, Sonia Mietielica.

Nowy serial TVP "Matylda"

Jak poinformował prezes TVP - trwają pracę nad serialem "Matylda" do którego scenariusz napisała Ilona Łepkowska. Opowiada o nauczycielce na pensji, która musi utrzymać rodzinę. Historia osadzona jest w połowie XIX wieku, więc będzie to serial kostiumowy. Premiera zapowiada jest na 2024 rok.

