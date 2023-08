Kinga Zawodnik zmniejszyła żołądek, by schudnąć! Wcześniej w TVN opowiadała o dietach i treningach

Katarzyna Dowbor pozamiatała. Ciekawe, czy Edward Miszczak zna już wyniki rankingu przeprowadzonego dla "Forbesa" przez dom mediowy EssenceMediaCom... Może gdyby byś ich świadom, nie zdecydowałby się na zwolnienie legendarnej dziennikarki z programu "Nasz nowy dom". Na pewno Katarzyna Dowbor postawiła Edwarda Miszczaka w mocno niekomfortowej sytuacji. - Miesięcznik "Forbes" razem z domem mediowym EssenceMediacom sprawdził, kogo cenicie najbardziej. W badaniu uwzględniono 736 znanych osób. Znalazłam się na 11. miejscu w znakomitym gronie koleżanek i kolegów najchętniej wskazywanych przez 25 tysięcy ankietowanych osób. To dzięki Waszej sympatii i zaufaniu spotkało mnie takie wyróżnienie! Bardzo Wam za to dziękuję! - napisała uradowana dziennikarka.

Katarzynie Dowbor niewiele zabrakło, by znaleźć się w pierwszej dziesiątce rankingu najcenniejszych polskich gwiazd 2023. Pierwszą pozycję zajęła Martyna Wojciechowska, a za jej plecami uplasował się Jerzy Owsiak. Podium zamyka Dorota Wellman. W pierwszej dziesiątce znaleźli się także: Marcin Prokop, Grażyna Torbicka, Tadeusz Sznuk, Iga Świątek, Robert Makłowicz, Małgorzata Socha i Kamil Stoch. Jak widać zdecydowanie dominują osoby od lat cieszące się szacunkiem i popularnością fanów. - Lista osób, które zakwalifikowały się do ścisłego topu, jasno dowodzi, że aby trwale zapisać się w sercach i umysłach publiczności, potrzeba lat medialnej obecności. Większość postaci ze szczytu rankingu to gwiazdy o bardzo ugruntowanej pozycji, obecne na scenie od dawna – wskazuje cytowana przez "Forbes" autorka badania Agata Chojnowska-Postek z EssenceMediacom.