Edward Miszczak ubolewa nad tym, co spotkało jego żonę. Afera wokół nepotyzmu. "Trudne zjawisko"

Edward Miszczak w 2022 roku dołączył do Telewizji Polsat. Pod jego rządami staja prężnie się rozwija. Jednym z jego najważniejszych planów było stworzenie telewizji śniadaniowej. W 2024 roku na antenie pojawił się program "Halo tu Polsat", który przyciąga przed telewizory coraz więcej widzów, a co wiosną 2025 będzie najchętniej oglądane? W rozmowie z "Super Expressem" Edward Miszczak opowiedział o tym, że stawia na sprawdzone formaty. Nie zabrakło też tematu nepotyzmu w świecie teatru i telewizji.

Edward Miszczak, jeden z najbardziej doświadczonych ludzi polskiej telewizji, nie ukrywa, że stawia na sprawdzone formaty.

Ja trochę jestem przesądny, więc nie chcę z góry zapeszać, ale jakby mnie pani zapytała, w co najwięcej środków włożyliśmy, to to są dwa formaty, czyli "Taniec z Gwiazdami" i "Must be the music – zdradza nam Edward Miszczak.

Telewizja Polsat przygotowała na ten sezon wiele ciekawych propozycji. Edward Miszczak, odpowiedzialny za programowe decyzje stacji, przekonuje, że Polsat doskonale wie, czego oczekują widzowie.

Miszczak podkreśla, że przywracanie starych hitów to jego specjalność. Jego zdaniem nowa edycja tanecznego show ma wszystko, co widzowie uwielbiają:

Duże emocje wzbudza udział Grażyny Szapołowskiej, która jego zdaniem będzie nie lada gratką dla starszej widowni.

Jednym z najgłośniejszych wydarzeń sezonu jest powrót Magdy Mołek do "Tańca z Gwiazdami".

Zdaniem Edwarda Miszczaka, Magda Mołek na nowo odkrywa magię telewizji:

Nie zabrakło również głosu w gorącej dyskusji o nepotyzmie, wywołanej przez Jana Englerta, który obsadził swoją żonę i córkę w spektaklu.

To jest bardzo trudne zjawisko. Moja żona, gdyby wiedziała, co ją czeka po ślubie, pewnie by się na to nigdy nie zdecydowała, bo rzeczywiście ten rodzaj ostracyzmu jest i to podejrzewanie czegoś, co naprawdę nie jest istotne. Pan Jan Englert jest jednym z najcudowniejszych aktorów, wielkich reżyserów, wielkich dyrektorów i moim prywatnym zdaniem ma do tego prawo. Teatr jest autorski. Tam bardzo często takie rodzinne sytuacje się zdarzają