Edyta Górniak nagrana w środku nocy bez makijażu i w piżamie. Fani aż wstrzymali oddech! [MAMY WIDEO]

Edyta Górniak nagrana w środku nocy bez makijażu i w piżamie. Fani aż wstrzymali oddech!

Edyta Górniak na co dzień prezentuje się na scenie jak prawdziwa dama. W przeciwieństwie do Justyny Steczkowskiej nie ma jednak problemu z tym, by pokazać się fanom w bardzo nieformalnym wydaniu. Przygotowując się do niedzielnego koncertu TVP z okazji rozpoczęcia lata w Łowiczu Edyta Górniak zaszyła się w studiu nagraniowym, by opracować piosenki, które wykona. Jak udało nam się dowiedzieć, tym razem wokalistka zaprezentuje publiczności dwa swoje taneczne przeboje.

W studiu dla rozgrzania głosu zaśpiewała jednak utwór "Hello", który wykonywała ostatnio w Sopocie. I zaskoczyła wszystkich swoją stylizacją. Edyta Górniak zaprezentowała się bez grama makijażu, w białej piżamie.

"W piżamie. Tak po prostu. Przed snem. Znad Bałtyku" - podpisała wideo.

Edyta Górniak zachwyciła fanów

Fani zgodnie porównali Edytę Górniak do anioła!

"Anioł śpiewa", "Anielskie nuty", "Ludzie, co za anioł, jaki feeling, co za przekaz. Aż każda komórka ciała wibruje tą emocją. Kochana, ty nie potrzebujesz najdroższych sukni, cekinów ani doczepianych skrzydeł, by na scenie zrobić show i zszokować widowiskiem" - piszą fani Edyty Górniak, nawiązując m.in. do ostatniego występu Dody w Opolu. "Ty wychodzisz w piżamie i śpiewasz tak, że świat wstrzymuje oddech i nic innego się nie liczy. Kocham!" - czytam w komentarzach.

Zobaczcie wideo, na którym Edyta Górniak śpiewa w piżamie.

Edyta Górniak o Tinie Turner i koszmarnym rozwodzie