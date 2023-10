Edyta Górniak króluje w nowym programie "Rytmy Dwójki". A po występie... wskazała swoją NASTĘPCZYNIĘ na scenie

W programie "Rytmy Dwójki" udział biorą: Edyta Górniak, Natasza Urbańska, Rafał Brzozowski, Alicja Węgorzewska, Lanberry, Tomson i Baron, Marek Piekarczyk i wokalista zespołu Pectus. W każdym odcinku artyści stają do rywalizacji, wykonując największe polskie przeboje, a do duetów zapraszają uczestników programów muzycznych Telewizji Polskiej - tym samym dają młodym talentom okazję do ponownego pokazania się szerokiej publiczności. Widownia zebrana w studiu wybiera swój ulubiony występ wieczoru, a zwycięzcy wszystkich odcinków ponownie zmierzą się w finale.

Do tej pory odcinki programu wygrali już Lanberry, Tomson i Baron oraz Edyta Górniak, która w duecie z Marcinem Sójką wykonała swój ukochany hit "Co mi Panie dasz?" Beaty Kozidrak i Bajmu.

Edyta Górniak triumfuje po raz kolejny

W piątym odcinku show Edyta Górniak zaśpiewała z Anną Byrcyn - swoją podopieczną z "The Voice of Poland", którą zaprowadziła do finału 11. edycji show. Razem wykonały brawurowo wielki przebój Czesława Niemena "Dziwny jest ten świat". Edyta Górniak z komplementami zapowiedziała swoją towarzyszkę, a później dała jej brylować na scenie. Nie tylko oddała jej do zaśpiewania najważniejsze partie utworu, ale też co chwilę robiła krok w tył, by to Byrcyn mogła błyszczeć przed publicznością.

Po występie Edyta nie kryła dumy i wzruszenia.

- Mam nadzieję, że poczuliście państwo to, jak niezwykła jest Ania. Chciałam państwu przypomnieć, jak wspaniały jest ten głos. Powiem to bardzo, bardzo szczerze, Aniu - powiedziała, zwracając się nagle do swojej partnerki. - Uważam, że jesteś bardzo godną następczynią po mnie. Dlatego, że oprócz głosu, poznałam ciebie i masz serce, którym nie każdy potrafi śpiewać. Trzymam za ciebie kciuki. Niech ci się darzy, dziewczyno! - powiedziała diwa, tuląc Byrcyn.

Jakież było zaskoczenie wszystkich gwiazd, w tym samej Edyty oraz Anny, gdy chwilę później okazało się, że głosami widowni to właśnie one wygrały odcinek programu. Tym bardziej, że dla Edyty to już druga wygrana!

Alicja Węgorzewska oddała hołd Edycie Górniak

Dla Górniak był to zresztą podwójnie wzruszający odcinek, bowiem hołd oddała jej sama Alicja Węgorzewska. Diwa operowa postanowiła tego wieczoru zaśpiewać przebój Edyty i Mietka Szcześniaka "Dumka na dwa serca". Natasza Urbańska z kolei wybrała utwór Bogusława Meca "Jej portret", który... Edyta Górniak umieściła na swojej kultowej, debiutanckiej płycie "Dotyk".

Przed nami jeszcze dwa standardowe odcinki programu "Rytmy Dwójki" oraz wielki finał. Już wiadomo, że Edyta Górniak zaśpiewa w nim przynajmniej dwa razy - walcząc nie tylko z Lanberry czy Tomsonem i Baronem, ale... i z samą sobą. W finałowym odcinku zwycięzcę wybiorą telewidzowie.