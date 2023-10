i Autor: Akpa Edyta Górniak i Allan Krupa

Zobaczcie sami

Edyta Górniak i jej syn zrobili show, jakiego Polska jeszcze nie widziała. Przebili nawet Kylie Minogue! Istny kosmos. WIDEO

dyi | nr 18:20 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Takiego show w wykonaniu polskiej gwiazdy stadion PGE Narodowy w Warszawie jeszcze nie widział. Do tej pory występowały na nim takie sławy jak Madonna, Beyonce czy Pink. Ale show Edyty Górniak podczas imprezy "Roztańczony Narodowy" niczym nie odstępowało od występów amerykańskich gwiazd. Wszystko to zasługa nie tylko samej Edyty, ale i jej syna. Allan Krupa czyli Enso przygotował nowe wersje piosenek mamy, które porwały wielotysięczny tłum do tańca. Zobaczcie sami!