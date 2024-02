Przerażające, jakie Doda ma haki! Jeśli to pokaże, to będzie koniec. Wiemy, co tam jest!

Edyta Górniak i Dariusz Krupa. Piosenkarka wybaczyła byłemu mężowi

Edyta Górniak i Dariusz Krupa swego czasu stanowili jedną z gorętszych par w polskim show-biznesie. Zakochanym jeszcze przed ślubem urodził się syn Allan, który niedawno postanowił radykalnie odciąć się od taty, zmieniając swoje nazwisko. Chłopak - mimo tego, że ma sławnych rodziców - nie miał łatwego dzieciństwa. W 2014 roku bowiem Dariusz Krupa, będąc pod wpływem narkotyków, spowodował wypadek samochodowy, w którym zginęła kobieta. Do Allana ojciec miał zwrócić się dopiero po ośmiu latach od tragicznego zdarzenia. - Nie chcę mieć nic wspólnego z tym człowiekiem, bo się go masakrycznie wstydzę i postawiłem mu warunki naszego ewentualnego kontaktu, których po dziś dzień nie spełnił w najmniejszym stopniu - mówił nam syn Edyty Górniak. Sama piosenkarka z byłym mężem po rozwodzie nie miała dobrych relacji. Mimo wszystko jednak postanowiła mu wybaczyć. - Ja nie mam dziś w sobie napięcia ani gniewu wobec nikogo na świecie. Jakby stanął tutaj tata Allana, wyciągnęłabym rękę – mówiła Edyta Górniak przed kamerami "Super Expressu". – To półtora roku pozwoliło każdemu z nas na ważny proces wybaczenia sobie i wybaczenia innym – dodała, nawiązując do czasu pandemii.

Edyta Górniak w ciąży. To zdjęcie to prawdziwy rarytas

Edyta Górniak zanim poślubiła Dariusza Krupę była związana m.in. z Robertem Janowskim, Piotrem Kraśką, Adamem Sztabą i Piotrem Gembarowskim. Z kolei z Dariuszem Kordkiem była nawet zaręczona. Do ślubu jednak nie doszło. Małżeństwo Edyty Górniak z Dariuszem Krupą szybko się rozpadło. W 2009 roku para ogłosiła separację, a niecały rok później doszło do rozwodu. Profil tele.nostalgia na Instagramie odkopał zdjęcie z czasów, gdy między muzykami była jeszcze miłość. Na fotce widzimy Edytę Górniak w ciąży w studiu TVN podczas programu "Rozmowy w toku" Ewy Drzyzgi. To zdjęcie to prawdziwy rarytas. Dziś trudno uwierzyć w to, że Dariusz Krupa jest ojcem jej dziecka. Jak to się wszystko zmienia...

