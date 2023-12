Edyta Górniak w pierwszym sylwestrowym wejściu w Zakopanem. Wystylizowana na Barbie zaskoczyła repertuarem

Impreza sylwestrowa TVP w Zakopanym trwa w najlepsze. Za nami pierwsze występy największych gwiazd imprezy - Edyty Górniak i Justyny Steczkowskiej. Na scenie swoje wejścia mieli także Viki Gabor z Liberem, Roxie Węgiel, Blanka, Zenek Martyniuk czy Piękni i Młodzi. Dwukrotnie pojawiła się też zagraniczna gwiazda sylwestra TVP w Zakopanym, zespół Fun Factory.

Edyta Górniak jako Barbie na scenie w Zakopanym

Uwagę jak dotąd najbardziej przykuła oczywiście nasza diwa, która wystąpiła w duecie z synem, Allanem Krupą. Edyta wybrała na tę okazję niesamowita stylizację. Do różowej sukienki z gorsetową górą i z rozkloszowanym dołem w stylu pin-up, wybrała buty w identycznym kolorze za wysokim słupku. Jej ciemne, długie włosy przykryła blond peruka do ramion. Makijaż - oczywiście w odcieniach różu dopełnił całości stylizacji. W galerii możecie zobaczyć relację zdjęciowa z tego występu. Edyta Górniak zaśpiewała mieszankę światowych przebojów, mi. in. "Rolling in the deep" Adele i "Wannabe" Spice Girls, całość połączyła wstawkami z superprzeboju "Barbie Girl" grupy Aqua.

Zobacz w galerii zdjęcia Edyty Górniak w przebraniu Barbie