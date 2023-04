Edyta Olszówka łamie przepisy drogowe. Wszystko, by pokłonić się słynnemu aktorowi! [ZDJĘCIA]

Krzysztof Ibisz nagle upadł przed kamerami! Ludzie ruszyli mu na pomoc. Co się stało?

Edyta Olszówka to wybitna aktorka filmowa i serialowa. Na co dzień gra jednak w teatrach - najczęściej w Teatrze Narodowym oraz w komercyjnym teatrze Garnizon Sztuki w rewelacyjnym spektaklu "Victoria - True Woman Show". Aktorka zaliczyła jednak ogromną wpadkę, gdy ostatnio przyjechała na próby do Teatru Narodowego.

Edyta Olszówka łamie przepisy

Centrum stolicy. Przed małą scenę Teatru Narodowego podjeżdża małe, ale jakże luksusowe auto – Mini Cooper Countryman. Wysiada z niego rozpromieniona Edyta Olszówka, a oczy śmieją jej się na widok wychodzącego właśnie z teatru Jana Frycza. Już z daleka aktorka składa dłonie jak do modlitwy i nisko kłania się mistrzowi aktorstwa, oddając mu w ten sposób hołd. Dopiero po chwili wpadają sobie w ramiona.

Co prawda Edyta Olszówka i Jan Frycz w teatrze grają w różnych spektaklach, ale mijają się za kulisami i, jak ostatnio, przed teatrem. Dla aktorki musi to być nie lada przeżycie, bo aż złamała przepisy drogowe. Parkując obok teatru zastawiła kilka zastawiła kilka stojących przy chodniku samochodów.

Niczym się jednak nie martwiła i popędziła do teatru na próbę. A przecież za taki wyczyn grozi od 100 do 300 zł mandatu i jeden pkt karny.

Zobaczcie w naszej galerii, jak Edyta Olszówka łamie przepisy i kłania się Janowi Fryszowi:

