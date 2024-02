Edyta Olszówka i Piotr Machalica. Dlaczego się rozstali?

Edyta Olszówka długo tworzyła szczęśliwy związek z Piotrem Machalicą. Mimo sporej różnicy wieku, a także bagażu życiowego aktora (miał żonę i dwójkę dzieci), znakomicie się dogadywali. W 2007 roku jednak coś się wypaliło i para się rozstała. Mimo że nie Edyta Olszówka i Piotr Machalica nie byli już razem, cały czas się przyjaźnili. Aktorka mocno przeżyła przedwczesną śmierć dawnego partnera. Piotr Machalica zmarł pod koniec 2020 roku. Trzy miesiące przed śmiercią wziął ślub z Aleksandrą Sosnowską. Dlaczego Edyta Olszówka i Piotr Machalica się rozstali? - Gdyby tak o nas nie gadali, być może byśmy byli do teraz razem. Niestety, to była ogromna presja społeczeństwa. Moment naszego spotkania był szczególny dla nas obojga. Te plotki, które się na nasz temat pojawiały, jednak skutecznie to wszystko zabijały. Nikt, kto tego nie doświadczył, nie jest w stanie sobie wyobrazić, jak to psuje krew - wyznał kiedyś w rozmowie z "Faktem" aktor.

Edyta Olszówka o małżeństwie i rozwodzie. Ma wyrobioną opinię

Wygląda na to, że nawet gdyby związek Edyty Olszówki i Piotra Machalicy przetrwał, to i tak nie nie doszłoby do ślubu. Taki wniosek można chyba wyciągnąć ze słów aktorki. Taka opinia o małżeństwie i rozwodzie wywoła burzę w show-biznesie. W końcu wiele par nie wyobraża sobie życia bez ślubu, a o rozwodzie nie chce nawet myśleć. - Nikomu nie byłabym w stanie niczego przyrzec do końca życia, nawet samej sobie, wie pan. A ludzie przyrzekają, że nie opuszczą się do końca życia. A po dwóch latach albo roku biorą rozwód - stwierdziła gorzko Edyta Olszówka w rozmowie z Pomponikiem. Aktorka ze swojego życia jest zadowolona. - Jest mi dobrze, płacę podatki, staram się być dobrym człowiekiem - zaznaczyła.

