Edyta Pazura szczerze o pracy w telewizji! "Niewyparzony jęzor!"

Toż to szok! Edyta Pazura pokazała się swoim fanom z zupełnie nowej strony. A wszystko zaczęło się bardzo niewinnie. Żona Cezarego Pazury tydzień temu wystąpiła w "Dzień Dobry TVN". U boku Lary Gessler oraz Michała Będźmirowskiego celebrytka opowiadała o tym, jak to jest być mamą. Jak pamiętamy, sama na trójkę dzieci. Fan Edyty Pazury byli zachwyceni jej występem! Niektórzy zaczęli ją namawiać do tego, by sama zaczęła pracować jako prezenterka telewizji śniadaniowej. Podczas sesji pytań i odpowiedzi na Instagramie jedna z fanek napisała: "Pani Edyto, super. Powinna pani prowadzić DDTVN". Co odparowała jej żona aktora?

Edyta Pazura zostanie prezenterką? "Za mój cięty jęzor zostałabym wywalona po jednym dniu"

Jak się okazuje, o dziwo Edyta Pazura w przeciwieństwie do wielu innych celebrytek wcale nie aspiruje do roli prezenterki śniadaniówki. Żona gwiazdora uważa, że jest jeden powód, przez który nigdy nie mogłaby wykonywać takiej pracy. "Nigdy w życiu. Za mój cięty jęzor zostałabym wywalona po jednym dniu" - wypaliła Edyta Pazura. Kto by pomyślał, że taki z niej ananas?! Edyta Pazura i Cezary Pazura poznali się w pociągu w 2007 roku. W tym roku będą obchodzić już 14. rocznicę ślubu. Mają trójkę dzieci.

