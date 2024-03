Edyta Pazura usiadła przed lustrem tak, jak ją pan Bóg stworzył. Zrobiła zdjęcie i wrzuciła do sieci

Edyta Pazura, z domu Zając, jest w szczęśliwym związku małżeńskim z Cezarym Pazurą. Para poznała się podczas podróży pociągiem z Krakowa do Gdyni. To aktor miał zwrócić uwagę na młodą, 19-letnią wówczas Edytę, która sprzedawała kanapki w wagonie restauracyjnym. Porozmawiali, a od słowa do słowa nawiązali między sobą nić porozumienia. Pazura opisywał, że podarował jej wtedy autograf z nadzieją na ponowne spotkanie, choć podobno Edyta nie zdawała sobie do końca sprawy z tego, jak sławny jest Cezary. Para faktycznie znowu się spotkała, a coś "niewinnego" przerodziło się w wielką miłość. 1 maja 2009 roku Cezary i Edyta wzięli ślub. Mają troje dzieci: amelię, Antoniego Józefa oraz Ritę. Do dziś prowadzą wspólne, szczęśliwe życie. Ostatnio Edyta Pazura zaskoczyła swoich fanów, publikując na Instagramie odważne zdjęcie "w stroju Ewy". Postanowiła podzielić się z ludźmi tym, skąd wzięła się ta fotografia i dlaczego zdecydowała się na jej publikację.

Edyta Pazura usiadła przed lustrem tak, jak ją pan Bóg stworzył. Zrobiła zdjęcie i zdecydowała o opublikowaniu go w mediach społecznościowych, a mianowicie na Instagramie. Przyznała, że "pierwszy raz w życiu prześwietliła całą kliszę". Z 36 zdjęć, które tam były, jej zdaniem wyszło tylko jedno - to, które zrobiła jako ostatnie.

- Nie wiedziałam już, co fotografować, więc zrobiłam zdjęcie… swojego odbicia w lustrze - właśnie to. W sumie ma ono swój klimat i pewnego rodzaju tajemniczość. Jednym słowem spieprz… sprawę, ale udaje że się tym jakoś bardzo nie przejmuję - napisała Edyta Pazura na Instagramie.

W komentarzach pojawiła się fala wpisów. Znalazły się nawet osoby, które porównują Pazurę do Marilyn Monroe. - To zdjęcie jest niewymownie piękne - czytamy. Podoba Wam się? Zobaczcie poniżej i dajcie znać, co myślicie.

