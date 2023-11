Ekshumowali ciało twórcy "Samych swoich". Wszystko dla nowego i okazałego grobu [ZDJĘCIA]

A to sensacja! Na Cmentarzu Grabiszyńskim we Wrocławiu doszło do ekshumacji szczątków Sylwestra Chęcińskiego (+91 l.), reżysera słynnej trylogii o Kazimierzu Pawlaku i Władysławie Kargulu. Jego syn Igor, który jest lekarzem anestezjologiem, postanowił zmienić lokalizację grobu. Teraz w nowym miejscu powstaje okazały pomnik nagrobny.