Ela Romanowska musiała pilnie skorygować zawodowe plany. Nagła choroba wymusiła zmiany

Ela Romanowska rozpoczęła już zdjęcia do kolejnego sezonu programu "Nasz nowy dom". Mimo, że program zaliczył spadek oglądalności, władze Polsatu zdecydowały się powierzyć jej prowadzenie również wiosennej edycji remontowego hitu. Na planie bywa rożnie, a pogoda nie rozpieszcza. Nietrudno o przeziębienie. Ela poinformowała na Instagramie, że z powodu choroby musiała zmodyfikować swoje zawodowe plany. "No dawno mnie tak choróbsko nie powaliło. Dwa dni wyjęte z życiorysu. Odwołane spektakle. Temperatura ponad 39,5, drgawki, ból głowy i ogólna niemoc" - napisała w relacji. W dalsze części powiało jednak optymizmem. Aktorka dodała, że już się czuje nieco lepiej i opublikowała klimatyczne zdjęcie, jak odpoczywa przy kominku i świecach z kubkiem ciepłej herbaty.

Ela Romanowska ma sposoby na infekcje: "pomidorowa od mamci i hektolitry herbaty"

Przy okazji zdradziła swoje sposoby na gorsze samopoczucie. Poza standardowym przy infekcji bakteryjnej antybiotykiem, który z pewnością zalecił lekarz, aktorka skorzystała też z domowych sposobów na przeziębienie. Pochwaliła pomidorową mamy i domowej roboty sok malinowy. "Teraz człowiek już powoli wraca do żywych. Antybiotyk na trzy dni, pomidorowa od mamci i hektolitry herbaty z sokiem malinowym domowej roboty zrobiły swoje" - zapewniła na koniec. Nie ma to jak mamine i babcine sposoby. Pokonają każdą chorobę. A odrobina odpoczynku przyda się każdemu. Życzymy szybkiego powrotu do zdrowia.

