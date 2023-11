Wielkie zmiany w "Nasz nowy dom"! Elżbieta Romanowska poprowadzi kolejny sezon? Zapadła ostateczna decyzja

dav 5:21 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Elżbieta Romanowska (40 l.) ma powód do radości. Gwiazda "Pierwszej miłości", kilka dni temu, weszła na plan kolejnego sezonu programu "Nasz nowy dom", a to oznacza jedno - wbrew krążącym plotkom, stacja nie zrezygnowała z jej udziału po tym, jak po dziesięciu latach zajęła miejsce Katarzyny Dowbor (64 l.), za co spotkał ją straszny hejt.