Elżbieta Dmoch w latach 70. i 80. XX w. była jedną z największych gwiazd polskiej estrady. Wokalistka zespołu Dwa plus Jeden czarowała pięknym głosem, a swoją twórczością zapewniła sobie status legendy. Dmoch zakochała się bez reszty w Januszu Kruku, który porzucił dla niej rodzinę. To była trudna miłość - w mediach mówiło się o zdradach mężczyzny, który w końcu odszedł od żony. Elżbieta Dmoch kochała go nawet po rozstaniu. Przyjaźniła się z Januszem Krukiem i była przy nim do końca - aż do jego śmierci w 1992 roku. Wtedy to wycofała się z życia publicznego.

Obecnie w mediach co jakiś czas pojawiają się informacje na temat Elżbiety Dmoch - w listopadzie br. informowaliśmy, że trafiła do szpitala. Wokalistka Dwa plus Jeden stara się także pozostawać w kontakcie z fanami. Najwidoczniej obecnie czuje się już lepiej, bowiem do sieci trafiło nagranie od Elżbiety Dmoch. To wielka niespodzianka, fani zachwyceni!

Elżbieta Dmoch przekazała wiadomość dla fanów. Poruszające nagranie

Co kilka miesięcy na fanpage'u "Fani zespołu 2 plus 1" na Facebooku pojawiały się wiadomości od Elżbiety Dmoch dla fanów. Za każdym razem wywoływały one spory entuzjazm wśród internautów. Wokalistka dziękowała najwierniejszym fanom za pamięć i pozdrawiała ich. Tym razem zaskoczyła wszystkich, bowiem... nagrała wiadomość swoim fanom!

"W ostatnim czasie Pan Andrzej Krzysztofik (autor poniższego montażu wideo), główny członek zespołu z lat 1971-1976, przebywał w Polsce. Była to wyjątkowa okazja do spotkania po latach z koleżanką z branży - Panią Elżbietą Dmoch. 😊 Pan Andrzej przygotował krótki wierszyk - dedykację dla fanów, którą wyrecytowała z myślą o Was sama Pani Elżbieta! To wyjątkowy gest i piękny, jeszcze grudniowy prezent..." - czytamy na facebookowym profilu "Fani zespołu 2 plus 1".

Oto treść nagrania, które pojawiło się w mediach społecznościowych:

"Andrzej dał mi propozycję, chyba nie do odrzucenia, by zaśpiewać kilka nutek, fanom życzyć powodzenia. Drodzy fani, tak mi miło, że trzymacie mnie w pamięci. Śpiewać dawno zapomniałam, chociaż czasem to mnie chęci. Więc parę nut i ciepłe słowa wszystkim fanom sercem nucę, bo tak miło, że po latach jeszcze o mnie pamiętacie. Wiem o wszystkim, co piszecie w komentarzach w internecie. Miłe słowa od Was dla mnie. Wielkie dzięki - i wzajemnie."

Jesteście ciekawi, jak dziś brzmi głos Elżbiety Dmoch z Dwa plus Jeden? Posłuchajcie nagrania, które znajdziecie poniżej.