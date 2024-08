Co za wiadomości!

Elżbieta Kępińska to prawdziwa filmowa ikona. Gwiazda grała w serialach, filmach oraz na deskach różnych teatrów. Popularność i uznanie fanów zyskała dzięki roli w kryminale Stanisława Barei "Dotknięcie nocy" z 1962 roku. To właśnie wtedy jej kariera nabrała tempa. Elżbietę w kolejnych latach można było podziwiać w wielu filmach i serialach, takich jak: "Samson", "Dziewczęta z Nowolipek", "Zerwany most", "Romans Teresy Hennert" czy "Stawka większa niż życie".

Elżbieta Kępińska wdała się w romans ze znanym politykiem

Elżbieta Kępińska wywołała skandal, kiedy na jaw wyszedł jej romans z Mieczysławem Rakowskim, ostatnim I sekretarzem Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, późniejszym premierem. Aktorka była od niego młodsza o 11 lat. Duża różnica wieku oraz to, że w trakcie swojej relacji byli związani z innymi partnerami, nakręcał plotki w PRL-u. Elżbieta Kępińska była żoną aktora Władysława Kowalskiego, a żoną Rakowskiego była Wanda Wiłkomirska.

Żona Rakowskiego o romansie męża dowiedziała się w połowie lat 70. Warto wspomnieć, że Wanda i Elżbieta były przyjaciółkami. Relacja Kępińskiej i Rakowskiego trwała kilkanaście lat.

"Ich relacje nabrały bardziej intymnego charakteru zapewne około 1964 roku i nie był to łatwy związek, nie tylko dlatego, że Rakowski dość długo, bo przez kilkanaście lat nosił się z decyzją o rozwodzie. Elżbieta, delikatnie mówiąc, nie miała zbyt łatwego charakteru. Polityk zapewne chciał zachować status quo i nadal mieć atrakcyjną żonę i równie atrakcyjną kochankę" - pisała Iwona Kienzler w książce "Słynni playboye PRL"

Chociaż Elżbieta i Mieczysław mogli być już oficjalnie razem, to dalej zwlekali z legalizacją swojego związku. Wzięli cichy ślub w 1986 roku. To właśnie wtedy Rakowski wszedł w skład rządu Wojciecha Jaruzelskiego. Elżbieta nie popierała politycznych aspiracji męża. Po wprowadzeniu stanu wojennego gwiazda była nawet bojkotowana przez kolegów z teatru. Elżbieta była żoną Mieczysława aż do jego śmierci w listopadzie 2008 roku.

