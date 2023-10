Co ze ślubem?

Elżbieta Romanowska chuda jak przecinek! Wyciekły zdjęcia, na których trudno ją rozpoznać

Elżbieta Romanowska największa sławę zdobyła dzięki roli w serialu "Ranczo". Jej pogodny charakter, dystans do siebie szybko zaowocowały i aktora zaczęła być zapraszana do programów rozrywkowych - zajęła 2. miejsce w "Tańcu z Gwiazdami" i 3. miejsce w "Twoja twarz brzmi znajomo". W tym roku została prowadzącą "Nasz nowy dom".

Romanowska była obrażana z powodu wagi

Aktorka nie ma figury modelki, ale zawsze wygląda świetnie. Nosi dopasowane, podkreślające jej kształty sukienki. I choć ona sama nie problemu ze swoją wagą, bywało, że mieli go inni. Elżbieta Romanowska z powodu swojego wyglądu nie raz musiała znosić okrutne obelgi.

- Kiedy zaczynałam przygodę w "Tańcu z gwiazdami", dostawałam bardzo obraźliwe e-maile w stylu: "ty gruba świnio" czy "gdyby pani miała odrobinę godności, to by pani zrezygnowała z tego show". Albo: "ledwo podskoczysz, zrobisz dziurę wielkości krateru". Niektórzy ludzie nie chcą mnie zranić i wymyślają, że jestem puszysta. Kiedyś jednej pani powiedziałam, że puszysty to może być koc - wyznała kilka lat temu w rozmowie z "Super Expressem".

W tym roku Elżbieta Romanowska schudła aż 10 kilogramów. Wszystko dzięki odstawieniu jednego produktu.

- Ja staram się słuchać swojego ciała. Ono najczęściej podpowiada mi to, na co ma ochotę. Obecnie mam odrzut od mięsa. Zdecydowanie bardziej smakują mi warzywa, owoce, ryby, czasem troszkę owoce morza. To się sprawdza. Ja się czuję świetnie, więc na razie tej diety się trzymam - powiedziała w rozmowie z portalem Jastrząb Post.

Tak wygląda szczupła Elżbieta Romanowska

Na profilu "Tele nostalgia" na Instagramie, publikującym zdjęcia ze starych seriali i programów telewizyjnych, trafiliśmy na zdjęcie Elżbiety Romanowskiej, która w 2009 roku gościem programu "Kocham Cię, Polsko!". Aktorka wyglądała wtedy zupełnie inaczej. Nie tylko była wyraźnie szczuplejsza. Nosiła wtedy grzywkę i farbowała włosy na błyszczący, jasny blond.

