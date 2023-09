Elżbieta Romanowska chyba na dobre zrazi się do PKP i podróży pociągiem. Prowadząca program "Nasz nowy dom" w Polsacie wybrała się w podróż z Wrocławia do Warszawy. XX wiek, dwa wielkie miasta... - wydawało się, że Elżbieta Romanowska w komfortowych warunkach dotrze do stolicy. - Podróż z Wrocławia do Warszawy ponad pięć godzin. Zablokowane toalety plus opóźnienie godzina i 45 minut. (...) PKP Intercity naprawdę wygrywacie w rankingu na największe pomyłki roku. Ludzie wkurzeni, zupełnie inny pociąg podstawiony, miejsca się nie zgadzają. Obsługa nie chce rozmawiać i odpowiadać na pytania, bo co ona może, ale dojechaliśmy. Jej! - piekliła się prowadząca "Nasz nowy dom". To jednak nic. Wygląda na to, że Elżbieta Romanowska w trakcie podróży pociągiem natknęła się na ludziki kał, i to nie w toalecie. Przy okazji zebrało jej się na wspomnienia w stylu "kiedyś to było czasy, a dziś nie ma czasów'.

Pociągiem pokonywało się ją (trasę Wrocław - Warszawa - red.) w ponad trzy godziny. Było tych pendolino chyba z pięć. Teraz jest raptem jedno. Jedno w stronę Wrocławia i jedno chyba w stronę Warszawy, a tak to wszystkie pociągi jadą cztery godziny i więcej. I tak myślę sobie, że no chyba w złą stronę zmierza to wszystko. Jak mówiłam, u nas w pociągu zablokowane były wszystkie toalety, ale ktoś jednak postanowił skorzystać i załatwił się przed - informowała Elżbieta Romanowska.

