Dowbor nie będzie zadowolona, gdy to przeczyta. Ekipa "Nasz nowy dom" i widzowie tak ocenili Romanowską

Co się stało?!

Współpracą z Elżbietą Romanowską jest zachwycona główna architekt programu, Martyna Kupczyk. - Ela jest fantastyczna. W sumie to żałuję, że dopiero dwa remonty za nami, bo najchętniej bym już wyremontowała cztery domy, bo naprawdę z Elą pracuje mi się bardzo dobrze, złapałyśmy to flow. Niech ta energia jej nie opuszcza, bo ma jej w sobie bardzo dużo, i to się czuje, i jest bardzo pozytywna atmosfera. Ela złapała natychmiastowy kontakt z ekipą realizacyjną, z ekipą budowlaną, ale też świetny kontakt łapie z rodzinami, więc... witamy na pokładzie, Ela! - powiedziała w specjalnym wideo na Instagramie Polsatu.

Widzowie ocenili debiut Romanowskiej. "Przebiła panią Dowbor"

Swojej radości nie kryją także widzowie, którzy mieli już okazję zobaczyć pierwszy odcinek z Romanowską na platformie Polsat Box Go. "Pani Ela jest idealna do tego programu", "Uważam, że Pani Ela swoim ciepłem i pozytywną energią oraz miłością do drugiego człowieka przebiła Panią Dowbor" - piszą w komentarzach na Instagramie.

Nie wszystkie zmiany przypadły widzom do gustu. Skrytykowali oni... nową czołówkę show.

