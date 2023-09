Fani programu "Nasz nowy dom" mają już dość. Wszystko przez czołówkę. "Straszny kicz"

Tak wyglądali prowadzący "Pytania na śniadanie" w dzieciństwie. Pokazano zaskakujące zdjęcie. Zgadniecie kto to?

Kilka miesięcy temu media obiegła szokująca wiadomość, że Katarzyna Dowbor, która od lat prowadziła "Nasz nowy dom" żegna się z programem. To zasmuciło widzów, którzy nie wyobrażali sobie swojego ulubionego show bez Dowbor. Jej miejsce zajęła Elżbieta Romanowska. I od razu było wiadomo, że nowa prowadząca nie będzie miała przed sobą łatwego zadania. - Jest we mnie wiele emocji, od ekscytacji po stres czy sobie poradzę. Na szczęście ten stres działa na mnie motywująco. Cieszę się, że jestem częścią wspaniałej ekipy, działającej w tak słusznej sprawie - mówiła jakiś czas temu Ela Romanowska. Teraz okazuje się, że zmiana prowadzącej to tylko początek rewelacji w programie. Otóż "Nasz nowy dom" doczekał się nowego logo oraz czołówki. Niestety ta metamorfoza rozczarowała widzów show.

Fani rozgoryczeni nową czołówką i logo "Nasz nowy dom"

Najwyraźniej widzowie powoli tracą cierpliwość mocno krytykują zmiany, jakich dokonano w "Nasz nowy dom".

"I jeszcze pozbyli się charakterystycznej muzyki ze starego intra"

"Stara czołówka lepsza, jak jeszcze prowadziła Dowbor"

"Fatalna, to już nie będzie to samo, wielka szkoda"

"Straszny kicz"

- grzmią w komentarzach na YouTube.

Katarzyna Dowbor po 10 latach żegna się z programem "Nasz nowy dom"