Emilian Kamiński zmarł w Boże Narodzenie. Wiadomo, jak wyglądały ostatnie miesiące jego życia

Wielkie zmiany w TVP. Prezes Mateusz Matyszkowicz zrezygnował z funkcji prezesa! Kto go zastąpi? Co dalej z Telewizją Publiczną?

Emilian Kamiński walczył z rakiem płuc

Justyna Sieńczyłło i Kajetan Kamiński w połowie roku byli gośćmi w „Dzień Dobry TVN”. Gwiazda "Klanu" w rozmowie z Dorotą Wellman po raz pierwszy opowiedziała o diagnozie, którą jej mąż usłyszał, akurat gdy był pochłonięty przygotowaniami do jubileuszu swojego ukochanego Teatru Kamienica. Rak zaatakował jego organizm z niespodziewanej strony. - Nie będąc palaczem, miał raka płuc. Powiedział jedno: "Nie chcę, żeby ktokolwiek się martwił. Nie chcę, żeby ktokolwiek się nade mną litował. Nikt nie może wiedzieć" - usłyszeliśmy.

Justyna Sieńczyłło zdradziła, że lekarze dawali jej mężowi trzy miesiące życia

Zgodnie z jego wolą, nikt nie dowiedział się o chorobie. - Było widać po nim, że coś jest nie tak - dodał jego syn. Lekarze dawali mu... trzy miesiące życia, a tymczasem Emilian Kamiński walczył z chorobą przez pięć lat. - On nie umierał, on walczył do ostatniej chwili. On nie mógł uwierzyć, że jego życie się kończy. Odchodził na swoich warunkach. Moja prośba była, żeby dotrwał wigilii. To było wyreżyserowane do ostatniej chwili - zdradziła Sieńczyłło. Emilian Kamiński zmarł 26 grudnia 2022 roku.

W galerii poniżej zobaczycie Justynę Sieńczyłło, kiedy pokazała się publicznie pierwszy raz po śmierci męża:

Pogrzeb Emiliana Kamińskiego. Artystę żegnały tłumy. Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.