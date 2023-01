Te zdjęcia wzruszają do łez

Ukochany piesek pożegnał Kamińskiego. Emilian przed laty stworzył mu dom... Serce pęka!

Emilian Kamiński (†70 l.) kochał życie, ludzi, teatr i… zwierzęta. Szczególnie bliskie jego sercu były psy, które - jak powiedział - uratowały mu życie. Jeden z psiaków towarzyszył mu w ostatniej drodze. Wdowa po aktorze, Justyna Sieńczyłło niosła czworonoga na rękach. Trzymała go do czasu, aż trumna nie została złożona do grobu. Te zdjęcia wzruszają do łez!