Emocjonalne wyznanie Rozenek! "Zostanę porzuconą, samotną żoną"

Czarne myśli Małgorzaty Rozenek

Małgorzata Rozenek-Majdan to celebrytka, która zawsze wygląda na szczęśliwą, spełnioną kobietę. Jej małżeństwo z byłym piłkarzem polskiej reprezentacji układa się znakomicie, niemalże na wzór Victorii i Dawida Beckhamów. "Perfekcyjna pani domu", prowadząca także show "Project lady" zawsze wygląda nienagannie, dba o figurę i starannie trzyma pieczę nad tym, co dociera do mediów z jej prywatnego życia. Tym bardziej więc dziwi wyznanie, które Rozenek złożyła w emocjach Onetowi.

Szokujące wyznanie Rozenek

- Będę porzuconą, pozostawioną, samotną żoną, bo mój mąż jest wręcz przeszczęśliwy - wyznała w rozmowie z Onetem Rozenek-Majdan. O co tu chodzi? Skąd takie czarne myśli u zawsze szczęśliwej celebrytki?

Okazuje się, że w szczęśliwie życie państwa Majdanów wdarło się światowe wydarzenie, które wywróci wszystko do góry nogami. Radosław bardzo kocha żonę, ale jest coś, czego dla niej nigdy nie porzuci.

Cały świat czeka na to wydarzenie

Chodzi oczywiście o Mistrzostwa Europy w piłce nożnej, które zaczynają się już w dzisiaj, 14 czerwca o godzinie 21.00. Euro 2024 zacznie się w Niemczech od ceremonii otwarcia, a pierwszy mecz rozegrają gospodarze. Reprezentacja naszych zachodnich sąsiadów zmierzy się w tym spotkaniu ze Szkocją.

Na ten moment czekają kibice piłki nożnej na całym świecie, nic więc dziwnego, że były bramkarz naszej reprezentacji, Radek Majdan już o niczym innym nie myśli. Stąd prawdopodobnie rozżalenie jego żony. A może to tylko kokieteria celebrytki? W przeszłości Rozenek często pojawiała się z małżonkiem na trybunach kibiców, mocno wspierając naszą reprezentację. Polacy zagrają swój pierwszy mecz na Euro w niedzielę 16 czerwca. Gdzie w tym czasie będą Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan?

